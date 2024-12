Sport.quotidiano.net - I grazie di Palladino. "Missione compiuta. Tanto affetto per me»

Obiettivo centrato, poi sarà il sorteggio del 21 febbraio a stabilire in modo definitivo il percorso della Fiorentina. Ma Raffaelesi mostra soddisfatto. "L’obiettivo era quello di entrare nelle prime otto. Siamo molto contenti, devo ringraziare la squadra per questo percorso europeo. Qui non era facile, sono contento di chi è entrato e di chi ha giocato dall’inizio. Al di là della posizione in classifica era importante evitare il turno di febbraio, almeno abbiamo più tempo per allenarci e meno partite da giocare: per noi è importante. Non rimprovero niente ai miei, abbiamo affrontato una buona squadra, temibile in casa. Ci hanno sporcato le giocate, non era semplice. Nel secondo tempo chi è entrato ha dato energia. Abbiamo avuto diverse occasioni e questa partita ci farà crescere, specialmente sarà utile ai giovani".