Quotidiano.net - Giuliano Sangiorgi e Ilaria Macchia di nuovo genitori: “Sarà maschio”

di. Sei anni dopo la nascita di Stella, la loro primogenita, il cantautore e frontman dei Negramaro e la scrittrice e sceneggiatrice annunciano l’arrivo del secondogenito. “une nascerà ad aprile” hanno dichiarato a Vanity Fair. “Non volevamo dirlo prima perché c'erano i progetti dei Negramaro e quelli dicome sceneggiatrice e non ci piace mischiare i piani. È una cosa così bella e personale che doveva andare su un altro binario” ha raccontato. “Volevamo anche dare un fratello a Stella. Essere figlia unica mi ha reso una persona un po’ solitaria, taciturna, non mi sarebbe dispiaciuto avere un po’ di casino in casa” gli ha fatto eco la compagna. Una curiosità: la canzone che la coppia ascolta maggiormente in questo periodo di attesa non è dei Negramaro, bensì ‘Across the universe’ dei Beatles.