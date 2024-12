Impresaitaliana.net - Furgiuele: “Ecco la chiave per i dirigenti del futuro”

Secondo Carlodel domani devono abbracciare l’antifragilità, l’innovazione ed avere competenze digitali«In un contesto di mercati sempre più instabili e dinamici, isi trovano di fronte a sfide complesse che richiedono un profondo cambiamento nel mindset e nelle strategie operative. Per affrontare questi cambiamenti, è essenziale abbandonare il concetto tradizionale di resilienza per abbracciare l’antifragilità, un approccio che non si limita a resistere agli shock ma che trae forza da essi per migliorare».Queste le parole di Carlo, Managing Director di Djungle Studio (Startup Builder), Docente Accademico, HR Consultant LH.«Questo cambiamento si intreccia con l’importanza di sviluppare competenze digitali e con l’integrazione sempre più marcata tra il mondo manageriale e l’ecosistema delle startup.