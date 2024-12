Lanazione.it - Fondazione Open: Matteo Renzi e altri prosciolti, inchiesta chiusa grazie alla riforma Cartabia

Leggi su Lanazione.it

di Stefano BrogioniFIRENZE"Gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna". Con queste parole, vergate nel dispositivo letto in aula, il giudice dell’udienza preliminare, Sara Farini, non pone fine soltanto all’sulla, ma più probabilmente a un’intera stagione giudiziaria. Perché questo non è stato soltanto un processo. Ma in quello che era diventato anche un braccio di ferro tra il principale imputato,, e il principale accusatore, il pm della procura di Firenze, Luca Turco, è il leader di Italia viva a spuntarla. Su tutti i fronti. Per sé e anche per gliimputati, tra cui gli "amici" del giglio magico, Maria Elena Boschi, Luca Lotti, Marco Carrai, l’ex presidente della, Alberto Bianchi. Per l’accusa, laera "un’articolazione di partito della correnteana del Pd" che avrebbe sostenuto, con i milioni delle donazioni, la scalata di, da sindaco di Firenze a leader del Pd e poi presidente del Consiglio.