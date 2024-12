Everton ai Friedkin la proprietà della Roma ufficializza l’acquisizione del 988% del club

Quifinanza.it - Everton ai Friedkin, la proprietà della Roma ufficializza l’acquisizione del 98,8% del club

I proprietarisbarcano anche in Premier acquistando l’. L’accordo era stato raggiunto a settembre, ma la famigliaha potuto annunciarlo ufficialmente dopo il via liberaPremier League, che ha approvatodel 98,8%seconda squadra di Liverpool da parte del gruppo americano dalle mani dell’ormai ex proprietario Farhad Moshiri.L’annuncioIl ConsiglioPremier League ha annunciato la ratificadelle quote di maggioranza delinglese da parte del Roundhouse Capital Holdings Limited (Roundhouse) che fa capo al TheGroup (TFG), in seguito al completamento dell’Owners’ and Directors’ Test previsto dal regolamentoL’operazione è statata con una lettera pubblicata da Danai tifosi dell’con la quale esprime “gratitudine per il vostro continuo supporto e presentare il nuovo presidente esecutivo dell’, Marc Watts”“Sono immensamente orgoglioso di dare il benvenuto a uno deicalcistici più storici d’Inghilterra nella nostra famiglia globale, TheGroup – si legge nel messaggio inviato dal presidente– L’rappresenta un’eredità orgogliosa e siamo onorati di diventare custodi di questa grande istituzione.