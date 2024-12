Ilrestodelcarlino.it - Eccellenza: domani la finale di Coppa e KSport-Alma Fano

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Domenica il Fossombrone (serie D) affronterà in trasferta l’Isernia San Leucio mentre i campionati dall’in giù si fermeranno per la sosta natalizia e riprenderanno la corsa nell’anno nuovo (4 e 5 gennaio) ma c’è chi ha scelto di anticipare la partita a. Per la 1ª giornata di ritorno del campionato diè in programma il derby K Sport Montecchio Gallo-Juventus, si giocherà allo ‘Spadoni’ di Montecchio alle ore 14,30. In programmaanche la finalissima diItalia diUrbania-Chiesanuova. Il match si giocherà alle 16 allo Stadio "Bianchelli" di Senigallia per la vincente ci sarà il pass alla fase nazionale. Nessuna gara in Promozione mentre sabato in Prima categoria (girone A) si giocheranno due partite valevoli per la 14ª giornata del girone d’andata: Audax Calcio Piobbico-Osteria Nuova (ore 14,30); Major-Falco Acqualagna (ore 14,30).