Universalmovies.it - Dune: Prophecy | La serie tv avrà una seconda stagione

Leggi su Universalmovies.it

L’emittente HBO ha ufficializzato la realizzazione di unaper, laprequel del kolossal di Denis Villeneuve.La notizia del rinnovo è arrivata in occasione di una conferenza stampa virtuale con la showrunner EP Alison Schapker e le star Emily Watson e Olivia Williams (via Deadline). La prossima domenica HBO trasmetterà il finale della prima. Dopo la messa in onda del finale disarà nostra premura pubblicare la recensione dell’intera primadiIl TrailerNote di ProduzioneLa, prodotta da Legendary Television e Villeneuve Films, nella sua primaè composta da sei episodi ed è destinata al nuovo servizio di streaming di WarnerMedia. Johan Renck ha diretto i primi due episodi.