Piperspettacoloitaliano.it - Diego e Giulia si mettono insieme e si baciano in teatro: la commovente dichiarazione d’amore nell’ultima puntata di Don Matteo 14

Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

Come è finita train Don14 ?Un lungo tira e molla fino al lieto fine sperato da tutti i telespettatori che hanno apprezzato Don14. I nuovi personaggi interpretati da Eugenio Mastrandrea e Federica Sabatini hanno dato una nuova linfa alle vicende amorose della fiction, dopo il sofferto addio di Anna e Marco. Accolti con diffidenza,conquistano un posto nel cuore degli italiani. Dopo il bacio e lasisi innamora di, ma lui pensa a Vittoriasi è innamorata di, nonostante lui fosse ancora legato a Vittoria, il primo grande amore del nuovo capitano di Spoleto.ci tenta, mala respinge in ogni modo. Tra i due ci saranno in tutto 2 baci, uno fortuito e un altro voluto da entrambi.