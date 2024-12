Ilrestodelcarlino.it - Degrado e spaccio di droga a cielo aperto lungo viale Caduti in Guerra

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

di Giorgia De Cupertinis, consumo di droghe adilagante. Anche in pieno giorno. È un viaggio che comincia verso le 10 del mattino quello che abbiamo compiutoin, e ripetuto poi verso sera, dopo il tramonto. Il, però, non sembra avere orario: già dal mattino, infatti, alcuni gruppi stazionanole panchine, consumando alcol o, davanti agli stessi passanti che camminano con le borse della spesa in mano o per andare a recuperare l’auto lasciata poco distante. C’è chi prova a spacciare nascondendosi, mentre altri invece non cercano nemmeno di mascherarsi, quasi noncuranti del passaggio intorno di cittadini e residenti. "Parcheggio qui spesso per allungarmi poi a piedi verso il centro, ma ogni volta che passeggioquestoho paura e accelero il passo, anche se è mattina – spiega una giovane donna – non mi è mai successo nulla, ma la percezione ogni volta che passo di qua non è di certo delle migliori, anche se dipende dai periodi.