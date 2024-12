Lapresse.it - Ddl Sicurezza, Consiglio d’Europa a La Russa: “Modificarlo a tutela diritti”

Il Commissario per iumani del, Michael O’Flaherty, ha chiesto al Senato italiano di non approvare il ddl, a meno che non venga modificato in modo sostanziale per garantire che sia conforme agli standard deiumani del, in una lettera indirizzata al presidente del Senato Ignazio La, pubblicata oggi e che porta la data del 16 dicembre. Nella missiva il Commissario, dopo avere ricordato che ialla libertà di espressione e di riunione pacifica, sanciti dalla Convenzione europea deidell’uomo, sono una pietra miliare della società democratica, cita una serie di articoli del Ddl, cioè 11, 13, 24, 26 e 27.La lettera del commissario O’Flaherty“Ritengo che queste disposizioni, che introducono reati definiti in termini vaghi e che includono altre severe restrizioni, creino spazio per un’applicazione arbitraria e sproporzionata, colpendo attività che rappresentano un legittimo esercizio della libertà di riunione o di espressione pacifica.