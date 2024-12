Iodonna.it - Dal vino, alle bollicine agli spirits più ricercati. Il regalo last minute è da condividere

Unche fa sempre piacere? Un’ottima bottiglia dio di liquore.Per gli invitati la scelta di solito è tra dolce o, e se i panettoni non mancano allora si può optare per una bottiglia speciale, magari da gustare proprio con il dessert. In questa selezione abbiamo incluso, vini fermi, liquori e anche un amaro, per chiudere in bellezza i cenoni.Buone e feste e buoni brindisi! Leggi anche › Panettoni e pandori, le novità del 2024 › Vini e cibi, 10 accoppiate per non sbare con leDom Pe?rignon Tribute to Jean-Michel BasquiatCon un’edizione speciale del Vintage 2015, Dom Pérignon rende omaggio a un artista profondamente radicato nelle sue origini, che ha dato vita a una delle espressioni artistiche più iconiche e potenti del nostro tempo.