Lanazione.it - Con la katana contro il nonno, condannato a 2 anni e 4 mesi. Era nella gang di Montana

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 20 dicembre 2024 – Aveva picchiato ilcon unamentre alla nonna aveva lanciato una macchina da cucire. Per quello che ha fatto ieri è arrivata la condanna per maltrattamenti in famiglia: duee quattroper il giovane 21enne aretino che neglipassati faceva parte della babydiquella che ha terrorizzato Arezzo tra il 2021 e il 2022. Rapine, aggressioni e minacce. Tra le file dellac’era anche lui e tra l’altro per quello che ha fatto è indagato per associazione a delinquere insieme agli altri compagni che facevano capo a Walid Rakia. Procedimento che ancora non è arrivato a sentenza. Il verdetto è invece arrivato per un altro di quelle inchieste che ha a suo carico. Ieri il giovane è tornato in tribunale ma per un’altra storia. La pm Emanuela Greco lo accusava di maltrattamenti in famiglia.