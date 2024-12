Lanazione.it - Cavriglia: sequestro di fuochi d'artificio illegali e cocaina, denunciato un residente

di Massimo BagiardiUn ingente quantitativo did’altamente pericolosi illegalmente detenuto oltre a 22 dosi die 13.340 euro in contanti. Passerà le festività natalizie con una bella denuncia a suo carico per reati d’illecita detenzione di materiale esplodente, nonché di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio, un italianonel comune dipizzicato nei giorni dalla Guardia di Finanza nell’ambito delle iniziative di intensificazione dei servizi di controllo nel territorio. Nella cantina di casa dell’uomo, infatti, le fiamme gialle hanno rinvenuto ben 111 kg did’anche di categoria F4, con rischio potenziale elevato, nonché materiale esplodente costruito artigianalmente e privo di categoria. Il tutto era stato pubblicizzato sui social per venderlo in nero e dato l’alto potere deflagrante avrebbe potuto provocare, in caso di innesco accidentale, ingenti danni alle persone oltre al condominio dove viveva e alle abitazioni circostanti.