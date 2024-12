Cancro in Italia 2024 colpite 390mila persone | La metà guarirà

Leggi su Agendaitaliana.it

Una nuova speranza per chi combatte ilindei pazienti del. Scopri i numeri e le sfide che ci attendono nel futuro. Secondo il rapporto dell’Associazionena di Oncologia Medica (AIOM) “I numeri delin”, si stima che quest’anno saranno 390.100 i nuovi casi di tumore diagnosticati nel nostro Paese. Nonostante la stabilità rispetto agli anni precedenti, emerge un dato chiave:di questi pazienti, avendo un’aspettativa di vita paragonabile a chi non ha mai affrontato ilin: stabilità nei numeri, ma più guarigioni Il presidente di Airtum, Fabrizio Stracci, ha spiegato come questi risultati siano frutto di una raccolta dati accurata da 35 Registri Tumori, che coprono l’80% della popolazionena.