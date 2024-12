Ilgiorno.it - Binario 7 chiude l'anno con "Bentornata Francesca" e "Xanax"

Il7 si prepara are l’in bellezza. E già raccoglie gli inviti di chi vuole salutare il 2024 a teatro. Martedì 31 in sala Chaplin è in programma ““, di e con Valentina Ferrari, Silvia Pietta, Sarah Paoletti, Laura Carroccio e Alessandro Smorlesi, regia Arturo Di Tullio; produzione Teatro dell’Allodola. Lidia e Marina sono una coppia sposata da molti anni. Lidia è una chef stellata, estrosa e stravagante. Marina è una manager affermata, dal carattere deciso. Vivono il loro tranquillo e rodato menage fra lavoro, viaggi e un amore consolidato. Marina è molto legata alla sorella minore,, femme fatale e cantante dalla vita turbolenta che spesso sparisce per mesi, salvo poi riapparire con guai a cui rimediare e uomini da consolare. Fra Lidia e Marina gli unici veri screzi nascono proprio a causa delle richieste di aiuto di, a cui la sorella non sa dire di no.