Bambina di tre anni travolta da un armadio in ospedale: stava per essere dimessa

Potrebbegià oggi, venerdì 20 dicembre, ladi trericoverata una decina di giorni fa presso la terapia intensiva del nosocomio infantile Regina Margherita di Torino, dove era stata trasportata dopo un grave incidente. Unle è caduto addosso all’interno dell’, colpendola alla testa. Per fortuna le conseguenze non sono state gravi.Leggi anche: Incendio a Cervignano, condomini evacuati: 20 persone inUna vicenda drammaticaLa piccola si trovava ingià da alcuni giorni per curare un problema di salute eper, essendo ormai guarita, quando è avvenuto l’incidente. Secondo fonti interne alla struttura, l’si trovava nella stanza di degenza dove era ospitata.L’apertura di un’inchiestaA seguito dell’accaduto, l’ha inoltrato una segnalazione alla procura di Torino, che avrebbe aperto un’inchiesta per accertare le dinamiche del fatto e individuare eventuali responsabilità.