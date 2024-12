Tvplay.it - Addio Theo Hernandez, ora serve chiarezza: arriva il messaggio al top del Milan

Leggi su Tvplay.it

Cosa ne sarà del futuro dial? Sono mesi decisivi per stabilirlo e all’indirizzo del giocatore rossonerounpiuttosto chiaro.Al netto di momenti di tensione e di un rendimento non sempre in linea con il talento di cui dispone,continua a essere un riferimento tecnico assoluto per il. In rosa dal 2019, il terzino francese è uno degli elementi di spicco della squadra, perciò da tempo la società cerca di concretizzare i dialoghi con l’entourage del difensore in attesa di un rinnovo di contratto. Il vincolo attuale in vigore scadrà nel giugno del 2026 e di certo non mancano i club interessati al calciatore., orailal top del(LaPresse) – tvplay Questi però resiste a prendere una posizione certa, lasciando ilfugare ancora nel dubbio circa il domani.