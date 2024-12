Ilfattoquotidiano.it - Zelensky al Consiglio Ue: “Serve unità con gli Usa per raggiungere la pace”. Ma il leader dei 27 sono frenati dalle urgenze nazionali

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Sull’Ucraina dobbiamo essere molto chiari: può contare su un sostegno pieno e incondizionato, whatever it takes e per tutto il tempo necessario, ora in guerra e in futuro in”. Sceglie la citazione feticcio di Mario Draghi il nuovo presidente deleuropeo il portoghese (ex premier socialista) Antonio Costa, parlando ai cronisti prima di entrare alla riunione deieuropei fiancheggiato dal presidente ucraino Volodymyr.Il programma del primodel nuovo esecutivo di Bruxelles, che si è tenuto giovedì in contemporanea con la conferenza stampa di fine anno di Vladimir Putin a Mosca, è vasto, i temi pesanti e le aspettative molto alte. All’ordine del giorno del summit di giovedì c’è niente di meno che “il ruolo dell’Ue nel mondo”, con un occhio particolare alle relazioni con gli Stati Uniti dopo l’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca il 20 gennaio.