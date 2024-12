Urla e bestemmie davanti alla Playstation fino a notte fonda | scoppia una lite tra vicine che finisce a coltellate

Leggi su Dayitalianews.com

Come riferito da Repubblica una donna di 60 anni è stata denunciata dai poliziotti del commissariato di Campagna di Torino per aver accoltellato con un coltello da cucina la sua vicina di casa 56enne, medicata in ospedale e poi rimandata a casa. A quanto pare tutto sarebbe nato a causa di un violento diverbioto tra la 60enne e il figlio 30enne della vicina di casa 56enne.LenellaSembra che il figlio 30enne della 56enne aveva l’abitudine di giocareinoltrata, ma il problema non sarebbe questo, quanto il fatto che il ragazzova a squarciagola e bestemmiava come se non ci fosse un domani. Sembra che il giovane giocasse indossando le cuffie, quindi neanche si accorgeva dellestentoree che cacciava.Se ne accorgeva benissimo invece la sua vicina 60enne, la cui stanza da letto era proprio di fianco a quella dove giocava il giovane.