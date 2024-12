Ilrestodelcarlino.it - "Truffe ad anziani, la sensibilizzazione funziona"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Le campagne diattivate dalla Questura di Bologna per arginare il fenomeno delleagli, tramite informazioni utili a non credere a chi si finge un tecnico del gas o chissà cos’altro per intrufolarsi in casa,no: tanto che perfino gli agenti di Polizia, quelli veri, a volte faticano a conquistare la fiducia degliquando hanno necessità di bussare alla loro porta. "Non sempre credono che siamo poliziotti", racconta il commissario capo Giacomo Uboldi, della Squadra mobile. Di recente è stata arrestata una ladra seriale: la 48enne, nata a Reggio Emilia e residente a Bologna con molti precedenti per reati contro il patrimonio, si spacciava per infermiera,ria Inps o addetta postale. Gli agenti si sono messi in contatto con le anziane vittime della 48enne, che si trova agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.