Tony Effe escluso dal Concerto di Capodanno | ‘provocato un danno di immagine’

La decisione del Comune di Roma di escluderedaldi2025 al Circo Massimo continua a far discutere. Dopo le polemiche iniziali legate ai testi considerati sessisti e misogini, ora sono gli organizzatori dell’evento e il management del rapper a esprimere il loro disappunto.Vivo Concerti srl e Friends&Partners spa, le società che organizzano l’evento, hanno espresso “vivo stupore e dispiacere” per la decisione del Comune, presa “in assenza di alcuna valida motivazione”. Secondo gli organizzatori, l’esclusione diè avvenuta dopo che era stato raggiunto un accordo e dopo l’annuncio ufficiale della sua partecipazione.Anche il management di, rappresentato da Pegaso, ha denunciato un “evidentedi immagine” per l’artista. “è stato esposto a una forte pressione mediatica, rischiando di compromettere l’immagine e la carriera di uno degli artisti più rilevanti di questo 2024?, ha dichiarato il management.