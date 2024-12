Ilrestodelcarlino.it - Tolentino, Giuseppe Francia va in pensione. Il saluto con i colleghi di Poltrona Frau

, 19 dicembre 2024 – Oggi è stato l’ultimo giorno di lavoro per l’impiegato, dopo quasi 44 anni in, a. Instancabile, attento, sempre pronto a dare una mano,è stato salutato con affetto daie dall’intero personale dell’azienda. Con una piccola festa, ha voluto ringraziare tutti. E non è mancata un po’ di commozione per la fine di questo capitolo. Ora, fra tante passioni, non si annoierà di certo e farà il nonno a tempo pieno delle sue tre adorate nipotine. Gli amici di lavoro gli hanno fatto un regalo-ricordo per esprimere la loro gratitudine di questi anni trascorsi insieme., azienda leader nel settore dell’arredamento di alta gamma, è nata nel lontano 1912 e vanta una lunga storia.