Game-experience.it - The Witcher 4, come combatterà Ciri? I suoi poteri saranno troppo potenti? Ne parla CD Projekt RED

CDRED ha deciso di condividere nuove informazioni sudi The4, soffermandosi in particola modo sul modo in cui la giovane guerriera cresciuta da Geraltnel nuovo ed attesissimo capitolo della serie.Dopo aver ammesso di sapere che alcuni fan non avrebbero preso beneprotagonista del titolo,rivelato da GamesRadar, lo studio polacco ha precisato che i fan non devono aspettarsi una versionepotente del personaggio. Dopo che nel precedente capitoloera risultata decisamente forte, CDRED ha infatti confermato che nel nuovo gioco il suo potere è stato ridimensionato, mantenendo però il suo spirito combattivo. La scelta di renderepiù equilibrata rispetto al finale di The3 è stata una delle prime risposte trovate dal team di sviluppo, che ha lavorato per giustificare questo cambiamento all’interno della trama.