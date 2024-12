Nerdpool.it - Superman – Nel trailer è presente anche Cat Grant del Daily Planet

La Catdi Mikaela Hoover si è intravista nell’anteprima del nuovodidella DC. In vista del rilascio delcompleto di(previsto per oggi) i DC Studios hanno rivelato la prima sinossi del film, che ci suggerisce cosa aspettarci da questa interpretazione dell’Uomo d’Acciaio, eun teaserin anteprima, che offre il primo sguardo al film! Il teaserha fornito un nuovo sguardo al Big Blue Boy Scout e ad alcuni membri del cast di supporto di Clark Kent, tra cui alcuni punti fermi del.Mikaela Hoover È la Catdel DCUNel teaser del primodi, l’Uomo d’Acciaio viene mostrato solo in brevi frammenti mentre si libra nei cieli. Ma i fan hanno avuto modo di vedere molto bene altri personaggi del film. Tra questi: Cat, interpretata da Mikaela Hoover.