Sonofortunato: "Anche stasera", il singolo d'esordio

Dal 27 dicembre2024 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “”, il primodi. “” è un brano che racconta l’intensità di una relazione tormentata, segnata da alti e bassi, incertezze e momenti di passione travolgente. Con una scrittura cruda e senza filtri, il pezzo esplora la difficoltà di abbandonare qualcuno che, nonostante le ferite causate, resta impossibile da dimenticare.Il protagonista cammina da solo nella notte, immerso in un caos di emozioni contrastanti, alla ricerca di una verità che sembra sfuggire. La canzone si sviluppa come un viaggio emotivo: dal dolore del ricordo, alla consapevolezza del desiderio di ricominciare, nonostante tutto. “” è un atto di resistenza, un inno alla continua lotta tra il cuore e la mente, tra l’amore che ci imprigiona e il bisogno di liberazione.