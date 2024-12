News.robadadonne.it - “Senza un apparente perché sono stato morso dalla depressione” Paolo Cognetti sul Tso subito

Leggi su News.robadadonne.it

Vincitore del Premio Strega nel 2017 con Le otto montagne,ha raccontato a Repubblica un periodo particolarmente complicato della sua vita, con il Tso – trattamento sanitario obbligatorio –per curare una “gravesfociata in una sindrome bipolare con fasi maniacali”.Ricoverato nel reparto di psichiatria dell’ospedale Fatebenefratelli di Milano, oggiha deciso di raccontare questa parte di vita per “dire pubblicamente che le malattie nervose non devono più essere una vergogna da nascondere e che la risalita comincia accettando chi realmente si è”. Vi raccomandiamo. Marracash e il disturbo bipolare: "Dire di averlo è trendy, ma io ce l'ho davvero" Il rapper si è confessato più volte rispetto alla lieve forma di disturbo bipolare di cui soffre da anni, e di cui parla anche nelle sue canzoni.