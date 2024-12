Gamerbrain.net - Scandalo nell’NBA: Gli Hornets regalano una PS5 a un bambino ma poi se la riprendono

Il mondo è pieno di scandali così come di finzioni e prese in giro, e purtroppo spesso sono i bambini ad essere vittime di episodi spiacevoli, come nel recente caso che ha visto gliregalare una PS5 ad undel pubblico a telecamere accese, per poi riprendersela dietro le quinte. Gliritirano la PS5 regalata ad unSecondo quanto riportato da un amico di famiglia del, che ha ricevuto la PS5 in diretta dalla mascotte degli, i responsabili avrebbero ripreso la console dopo la fine dello sketch, lontani dai riflettori. Inutile dire che il gesto ha scatenato un polverone in rete, di pesanti critiche nei confronti della squadra. La squadra si difesa affermando di aver comunicato con largo anticipo allo zio che il nipote non avrebbe realmente ricevuto la console, ma quest’ultimo ignaro ha creduto che il tutto fosse reale.