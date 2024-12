Metropolitanmagazine.it - Sarà Olivier Dubos a guidare il travel retail mondiale di Estée Lauder

Dopo un anno di grandi cambiamenti, ora anche Israël Assa lascia il suo posto comeerdi TheCompanies. Al suo posto arriva, direttamente dal gruppo LVMH. Assa, dopo due anni di carica in questa posizione, supporterà la transizione difino al 30 giugno 2025, data in cui si conclude l’esercizio fiscale della società. A quest’ultimo spetta il compito di supervisionare le operazioni mondiali del commercio di articoli da viaggio e il team di direzione a New York e nelle regioni Asia-Pacifico, EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) e Americhe.è il nuovo responsabile deldiIl nuovo responsabile delha alle spalle una proficua carriera: la sua ultima fatica, prima di entrare nel gruppoa giugno 2024 (come consulente strategico), è stata quella di direttore commerciale mondo del marchio di cosmetici Fresh.