361magazine.com - Sanremo, Fedez presenta il suo brano ma i fan si allarmano

Leggi su 361magazine.com

È apparso in stato confusionaleDa un anno a questa parte, sicuramente, la vita diè cambiata. Il divorzio dalla moglie Chiara Ferragni, il trasloco in un’altra casa, la rottura con Luis Sal e la perdita di Muschio Selvaggio e una nuova ripartenza.Proprio per ripartire,, sarà in gara a2025. Ieri sera, 18 dicembre, ha partecipato come tutti e 30 gli artisti in gara a “Sarà” perre il suo“Battito”.Su Instagram ha scritto: “lo io e la mia penna contro il resto del mondo. ‘Battito’.2025?.Il rapper è apparso quasi confuso e non molto lucido e così si è diffuso l’allarme sui social riguardo alle condizioni di salute di.Vederecosì mi ha messo molta tristezza. Io non ci trovo niente da ridere #2025 pic.twitter.com/SXC6qjC6gH— Valentina Federici (@ValeRici) December 18, 2024chiunque lo segua e chiunque sia il suo menager, non ha mai fatto scelta peggiore di mandarein questo stato apic.