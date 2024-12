Riccardo morto a 57 anni | due mesi fa i primi problemi di salute e i ricoveri poi la scoperta dei medici

Leggi su Caffeinamagazine.it

Sgomento per una morte assurda. Ha avuto l’epilogo peggiore possibile la vicenda diScalmazzi, l’uomo di 57che un paio difa ha iniziato ad avvertiredi. Purtroppo le sue condizioni sono andate peggiorando giorno dopo giorno e nelle scorse orese n’è andato.Scalmazzi era originario di Gavardo, ma era cresciuto a Serle e viveva da tempo a Bondone, in Trentino. La comunità è sconvolta per quanto avvenuto e per questa morte davvero inattesa. Dagli accertamentiè emerso che a provocare la morte dell’uomo è stato il morso di una zecca.Leggi anche: “Addio per sempre, maestro”. Moda italiana in lutto, se ne va un genio: ha lavorato con i più grandiIin ospedale e il peggioramento,non ce l’ha fattaCome riportato da L’Adigeè stato ricoverato in ospedale, prima a Tione poi a Rovereto, ma le sue condizioni non sono migliorate.