Ilfattoquotidiano.it - “Quando la mamma è morta, io e i miei fratelli abbiamo speso tutta l’eredità per un safari in Africa: non ci è rimasto nulla, ma è stata la cosa migliore che potessimo fare”

Dimenticate investimenti, risparmi e beni materiali. Beth Graham e i suoi trehanno scelto di investire l’intera eredità materna, ben 75.000 dollari, in unin Sud. Una decisione che potrebbe sembrare folle, ma che si è rivelata laterapia possibile per elaborare il lutto e ritrovare l’unità familiare. “Volevamoqualche lei avrebbe amato e che ci avrebbe aiutato a rilassarci dopo anni difficili”, spiega la donna a Business Insider. Beth descrive la sua famiglia come “straordinariamente unita”: il padre era morto 56 anni, lasciando la madre vedova con i quattro figli. Cinque anni fa, durante una visita in Florida, Beth ha scoperto la gravità della situazione: “Mia madre entrò in camera lamentandosi del peggior mal di testa della sua vita. Poco dopo, in ospedale, ci dissero che aveva avuto un ictus”.