Prima i reali poi i capitani d’industria e la ricerca della modernità

"Monza è una città di rilievo dal punto di vista architettonico e ingegneristico. Il ventennio tra le due guerre fu un momento storico in cui Monza aspirò ad essere una città moderna di scenario internazionale e nazionale, su spinta del successo delle esposizioni BiennaliVilla Reale e di un grandie impulso economico". Francesca Albani insegna restauro architettonico al Politecnico di Milano. Con il collega Matteo Gambaro ha voluto approfondire in un libro fotografico le “tracce“Monza littoria, come il Municipio, piazza Trento e Trieste, la ex Gil di Aldo Putelli, gli edifici di Piero Borradori (come il palazzo di via Passerini), l’autodromo. "L’imponente sviluppo industriale tra fine Ottocento e inizio Novecento la fece la “Manchester d’Italia“ – continua Albani –. Il passaggio da città regia e artigianale a città industriale determinò un aumentopopolazione, si passò dai 27mila abitanti del 1888 agli oltre 52mila del 1911.