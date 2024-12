Dilei.it - Ponti e feste del 2025, i giorni rossi del calendario

Leggi su Dilei.it

L’arrivo del nuovo anno c’è già chi pianifica il futuro cercando di trovare il tempo per concedersi una pausa nel: ildel nuovo anno, a partire già da gennaio, è ricco distrategici, perfetti per organizzare viaggi, weekend lunghi o semplicemente qualche giornata di relax extra dal lavoro e dallo studio. Scopriamo insieme tutte le festività e iper pianificare al meglio il nuovo anno.Festività: idelIniziamo con un elenco deifestivi nazionali in Italia per il. Questi sono ida segnare subito sul:Capodanno: mercoledì primo gennaioEpifania: lunedì 6 gennaioPasqua: domenica 20 aprilePasquetta: lunedì 21 aprileFesta della Liberazione: venerdì 25 aprileFesta dei Lavoratori: giovedì primo maggioFesta della Repubblica: lunedì 2 giugnoFerragosto: venerdì 15 agostoOgnissanti: sabato primo novembreImmacolata Concezione: lunedì 8 dicembreNatale: giovedì 25 dicembreSanto Stefano: venerdì 26 dicembreOltre a quelle ufficiali, non dimentichiamo di considerare le eventuali festività regionali, come i santi patroni di alcune città, che potrebbero aggiungere ulterioriliberi alpersonale.