Zon.it - Oroscopo di branko di oggi, 19 dicembre 2024: L’Ariete vola con la Luna piena, il Toro sperimenta tra i fornelli e i Gemelli aprono il cuore al nuovo

L’diper19ArieteLaaccanto a Giove vi regalerà un weekend carico di energia e vitalità. La vostra intraprendenza sarà al massimo, aprendo le porte a nuovi incontri e ampliando la vostra cerchia di amicizie. In amore, lavi renderà particolarmente passionali, perfetti per vivere momenti intensi e memorabili.Tra Venere e Marte, sarete carichi di spirito di iniziativa e creatività. Per molti sarà il momento dire in cucina o di cimentarsi in nuove attività. Tuttavia, i troppi impegni vi rendono stanchi e nervosi. Concedetevi del riposoper recuperare energie e affrontare al meglio le festività.I legami del passato potrebbero sembrare un po’ fragili in questo periodo, ma nuovi incontri emozionanti sono all’orizzonte.