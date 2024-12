Secoloditalia.it - Open Arms, Salvini incassa la solidarietà anche in Europa. “A testa alta per difendere i confini”

Da Bruxelles a Palermo, passando per l’intera, Matteoraccoglie «e stupore» per il processo. Alla vigilia dell’udienza decisiva, venerdì 20 dicembre, il vicepremier e leader della Legail sostegno dei suoi alleati europei, riuniti al summit dei Patrioti nella capitale belga. «Alcuni non credono possibile che si possa processare un ministro per un’attività amministrativa e politica. Porto con me a Palermo il loro supporto», ha dichiaratoa margine dell’incontro, per poi aggiungere su X: «Preoccupato? No, assolutamente determinato».Preoccupato?No, assolutamente determinato.#20Dicembre pic.twitter.com/KaHwXNuWzM— Matteo(@matteomi) December 19, 2024: “I giudici dovrebbero essere giudici e non fare politica”Il quotidiano olandese De Telegraaf ha già acceso i riflettori sull’udienza con un titolo che non lascia spazio a fraintendimenti: «I giudici dovrebbero essere giudici e non fare politica».