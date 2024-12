Lapresse.it - Open Arms, domani la sentenza a Salvini. Solidarietà dal summit dei Patrioti

È iniziato a Bruxelles ildei leader dei. L’incontro si è aperto con laa Matteoalla vigilia dell’udienza del processoin programma a Palermo.ad alleati europei: “Grazie per supporto e amicizia”“Grazie per il supporto e l’amicizia”. Lo ha detto Matteointervenendo aldeiin corso all’House of Hungary a Bruxelles.il ministro è atteso a Palermo per il processo. Oggi il quotidiano olandese De Telegraaf ha pubblicato un’intervista adal titolo: “I giudici dovrebbero essere giudici e non fare politica”. Durante ilcon i leader deiin corso a Bruxelles, Matteoha citato Ezra Pound: “Se un uomo non è disposto a correre un rischio per le sue idee, o non valgono niente le sue idee o non vale niente lui”.