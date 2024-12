Ilgiorno.it - Omicidio Castelli, niente sconti al killer in Appello. Ma lui non ci sta: ricorrerà in Cassazione

Milano, 19 dicembre 204 – Un’unica udienza, in una brevissima camera di consiglio, con immediato deposito del dispositivo che ha confermato la condanna a 24 anni di carcere per Zakaria Atqaoui, il 24enne italo-marocchino che a fine luglio dello scorso anno, ammazzò a coltellate l’ex fidanzata Sofia, di 20 anni, dopo avere aspettato che lei rientrasse a casa, chiuso nell’armadio della sua camera da letto. Ossessionato dalla giovane e bella ex, che non lo voleva più e usciva con le amiche, l’ha sgozzata nel sonno con premeditazione, rubando una copia delle sue chiavi di casa, a Cologno Monzese, la mattina stessa dell’, per poi entrare quando lei era in un locale a ballare, nascondersi in un armadio, aspettare il suo rientro e punirla a coltellate. Gli aiuti e la rabbia Atqaoui era stato a lungo legato sentimentalmente a Sofia, una storia fra ragazzi come tante, lui aveva avuto una infanzia difficile, abbandonato dai genitori a 16 anni non aveva più avuto una famiglia e nemmeno un posto in cui andare.