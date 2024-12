Non ti riconosco più Grande Fratello gelo tra Javier e MaVi | lui deluso da quei gesti

Leggi su Caffeinamagazine.it

Dentro la Casa delcambiano le alleanze, crollano le coppie e si sfaldano amicizie che sembravano inossidabili. Nel pomeriggio di ieri, 19 dicembre, una discussione pare aver fatto calare il sipario in maniera definitiva su. A prendere la parola è stato lui. “Ti vedo cambiata. Mi dici di cercarti quando ti vedo ridere e sorridere con gli altri”.>> “Maria, devi intervenire”. Amici 24, Lorella Cuccarini contro Anna Pettinelli: le accuse e la liteQuindi ha aggiunto: “Se tu sei la prima che non vuole farsi dare una mano, non posso farci nulla. Tu sei la prima a puntare il dito contro gli altri chiedendo conforto come se fosse un dovere. Se io vedo determinati comportamenti, è lecito che io mi faccio delle domande sul nostro rapporto. Se tu hai un problema con una persona di cui io sono amico, è una cosa che devi risolvere da sola”.