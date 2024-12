Mistermovie.it - Mister Movie | Matt Reeves condivide dettagli sulla Trama di The Batman Parte 2 e aggiornamenti sulle riprese

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.La lavorazione di ThePart II, l’attesissimo sequel del film del 2022 diretto da, è in pieno fermento. Durante una conversazione con Zoë Kravitz per la serie Directors on Directors di Variety,ha rivelato che la sceneggiatura è quasi completa e ledovrebbero iniziare il prossimo anno.Un processo creativo unicoha condivisointeressanti sul suo approccio alla scrittura, descrivendolo come un’esperienza immersiva e complessa:“Scrivere è come essere in una stanza buia. Hai tutto ciò di cui hai bisogno, ma sei in ginocchio, cercando qualcosa senza luci. Quando finalmente qualcosa si collega, pensi, ‘Oh, ecco qualcosa.’”Questo metodo riflette la dedizione del regista a creare un prodotto unico e curato nei minimi, proprio come accaduto con il primo capitolo.