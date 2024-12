Mistermovie.it - Mister Movie | James Gunn spiega perché non c’è più Legacy nel titolo di Superman

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Il prossimo capitolo del DC Universe, diretto da, ha subito un’importante modifica: ilinizialmente annunciato comeè stato ridotto a un semplice e diretto. La decisione ha suscitato curiosità tra i fan, portandore le ragioni dietro questa scelta.hanno toltodaldiCon David Corenswet nel ruolo di Clark Kent, il progetto rappresenta il primo passo verso una nuova fase del DCU, e il regista ha condiviso i motivi per cui la parola “” è stata eliminata, chiarendo come questo riflettesse un cambio di prospettiva nel messaggio del film.” non era più iladattoIn una recente intervista con ComicBook,ha sottolineato come il terminesembrasse suggerire uno sguardo rivolto al passato, un’idea che non rappresentava appieno la visione del progetto.