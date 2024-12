Lettera43.it - Marcus Thuram affitta l’ex attico di Chiara Ferragni e Fedez: ecco quanto paga

«Ciao casetta, grazie per questi cinque anni». Con queste parole su Instagram, nel novembre 2023,annunciava il trasloco assieme adall’di Citylife in cui la coppia viveva dal 2018. Ora, a distanza di circa un anno, l’appartamento di 477 metri quadri all’undicesimo piano del palazzo ha un nuovo inquilino. Si tratta di, attaccante francese dell’Inter, che vi si è trasferito da pochi giorni, come ha documentato in alcune stories sul suo profilo social. L’affitto è altissimo: 35 mila euro al mese. Diventa così vicino di casa del suo partner nerazzurro Lautaro Martinez, che ha scelto di vivere a Citylife come altre celebrities tra cui anche Michelle Hunziker e Federica Panicucci.in una storia Instagramnell’dove i Ferragnez hanno girato la serie Prime VideoL’da quasi 500 metri quadri con ampi saloni – uno dei quali trasformato dain un campo da basket – si affaccia direttamente sullo skyline di Milano e gode di un accesso privato ed esclusivo.