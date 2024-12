Biccy.it - Lorenzo lascia Shaila con un’assurda motivazione, lei si dispera

Chi ieri sera ha acceso la tv su Mediaset Extra si è ritrovatoSpolverato eGatta intenti a limonare follemente nel salone del Grande Fratello davanti a tutti gli altri gieffini. Poche ore poco però i due hanno avuto l’ennesima crisi. Dubbi, paranoie, incertezze, riflessioni sulla gelosia di lui, che ad un tratto ha deciso di mettere un freno alla relazione con unaassurda, riassumibile in un: “Ti lascio perché ti amo troppo“.Ma in che condizioni stanno? Separate questi due, sono l’esempio di come NON deve essere una relazione#grandefratello pic.twitter.com/eGoKaKkvY0— Van (@vb3bee) December 18, 2024si sono limonati appassionatamente e mollati nel giro di un’ora non sto scherzando guardate le regie pic.twitter.com/Tk1swYPwTk— BagnoTrash (@bagnotrash) December 18, 2024SpolveratoGatta: “Così non andiamo avanti”.