Lega Serie A, Simonelli in pole ma spunta l'ipotesi Montezemolo

LaA si prepara a una nuova tornata di votazioni per eleggere il proprio presidente. Alla prima, il 9 dicembre, l’unico candidato ufficiale, Ezio, non ha ottenuto il quorum necessario a venire eletto, fermandosi a 13 preferenze, a un voto dalla vittoria. L’ex commercialista di Silvio Berlusconi resta in prima fila per la vittoria finale, con gran parte dei club dalla sua parte. Ma alla vigilia della seconda chiamata èto un nome nuovo, un’ipotesi che potrebbe cambiare le carte in tavola. Secondo Gazzetta dello Sport, infatti, dentro gli ambienti dellasi parla della possibile candidatura di Luca Cordero di Montezemolo.Ezio(Imagoeconomica).Il quorum resta di 14 preferenzeUn’indiscrezione, quella riguardante l’ex presidente di Fiat e Ferrari, che qualora fosse confermata potrebbe cambiare le sorti della votazione.