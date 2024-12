Lortica.it - La fisica a Ballando con le stelle

Leggi su Lortica.it

Di norma, la materia si presenta in tre stati principali: solido, liquido e gassoso. Tuttavia, laquantistica, già da tempo, ha iniziato a esplorare stati più complessi e affascinanti. Analizzando particelle subatomiche e la disposizione degli elettroni, che emettono e riassorbono quanti di luce, gli scienziati hanno osservato comportamenti inaspettati grazie a sofisticati spettrometri.Un esempio intrigante è dato dagli “spin” – veri e propri magneti naturali – nel Pirocloro stannato di cerio. Contrariamente alla tendenza usuale di allinearsi ordinatamente, questi spin mostrano un comportamento caotico, come in una danza continua. Questo stato della materia, in costante mutamento, è stato soprannominato “materia ballerina”.Persino Paolo Belli, notoriamente interessato al ballo, ha voluto informare Milly Carlucci della scoperta, la quale ha prontamente cercato di approfondire la questione con entusiasmo.