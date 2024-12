Calciomercato.it - Infortunio Barella: l’esito UFFICIALE degli esami e i tempi di recupero

La mezz’ala dell’Inter si è fatto male nel match dell’Olimpico contro la Lazio, in cui ha realizzato il momentaneo 3-0 risultando tra i migliori in campoL’Inter ha diramatoa cui si è sottoposto stamane Nicolò, lunedì uscito acciaccato dalla sfida dell’Olimpico con la Lazio in cui è stato uno dei migliori in campo realizzando – con un tiro a giro da fuori area – il gol del momentaneo 3-0.: esitodi(LaPresse) – calciomercato.it: “Lieve elongazione all’adduttore”Come recita il bollettinodel club nerazzurro, gli accertamenti “hanno evidenziato una lieve elongazione all’adduttore lungo della coscia destra”. “La sua situazione – aggiunge l’Inter – sarà valutata giorno dopo giorno”.