Ilfattoquotidiano.it - Indagati gli zii della bambina di 4 anni morta dopo una caduta da una scala. Ipotesi maltrattamenti

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sono stati iscritti nel registro deglii due ziidi quattroessereda unaa chiocciola nella casa in cui viveva a Tufino, nel Napoletano. La piccola Alessandra, affidata dai servizi sociali presso la coppia di coniugi, è venuta a mancare la sera del 13 dicembre scorso, e sulla sua morte pendono gravi sospetti die omicidio colposo.Secondo quanto emerso, la causa del decesso sarebbe stata unaaccidentale dallainterna dell’abitazione, che avrebbe provocato ferite fatali. In un primo momento, le condizioninon sembravano così gravi, ma quando i medici del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto fare nulla per salvarla. L’autopsia, che sarà fondamentale per chiarire le cause del decesso, dovrà anche accertare se vi sia stato un ritardo nei soccorsi.