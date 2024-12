Agi.it - Inchiesta Open, tutti prosciolti. Renzi, "io massacrato ma nessuno si scuserà"

Leggi su Agi.it

AGI - Con una sentenza di "non luogo a procedere" pergli undici imputati si è chiusa davanti al giudice di Firenze, Sara Farini, l'. Tra gli imputati figuravano, l'ex premier Matteo, l'ex ministra Maria Elena Boschi, l'ex deputato ed ex ministro Luca Lotti, l'ex presidente della FondazioneAlberto Bianchi e l'imprenditore Marco Carrai.di loro era presente alla lettura della sentenza.gli avvocati difensori hanno reagito con abbracci e reciproci complimenti per l'esito raggiunto. "Gli elementi acquisti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna", è spiegato nel dispositivo letto dal giudice. "Ho quasi cinquant'anni. Gli ultimi cinque li ho vissuti da 'appestato' per l'incredibile. Uno scandalo assoluto perquelli che avevano letto le carte, ma nonostante questo sono stato politicamenteda tanti, a cominciare da Fratelli d'Italia e dai Cinque Stelle - scrive sui social il segretario di Italia viva, Matteo-.