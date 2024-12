Gqitalia.it - Il trailer di Superman spiegato da James Gunn in persona

Leggi su Gqitalia.it

"Portami a casa", dice David Corenswet al suo migliore amico a quattro zampe nel primo teaserdi, uno dei film più attesi del 2025. Per, queste parole (praticamente le uniche che sentiamo in tutto il) hanno un significato molto particolare: «All'inizio del video, vediamo comevoglia che Krypto lo porti a casa. E credo che tutti noi potremo tornare a casa in questo film, tornare a casa da unggio che amiamo, alla semplicità dei suoi valori, alla bontà e all'amore cheincarna. Quest'estate saremo tutti in grado di tornare a casa da lui, e penso che sarà una buona cosa anche per noi».Lo sceneggiatore, regista e co-produttore del primo blockbuster destinato a ridefinire l'Universo DC per il grande schermo ha ospitato una manciata di media internazionali in una conferenza stampa virtuale molto ristretta, durante la quale ha svelato alcuni dei segreti e degli indizi nascosti in questo sensazionale primo teaser.