Su Facebook sta circolando una notizia falsa che attribuisce la morte di un, avvenuta il 25 novembre 2024, a un presunto bombardamento russo in. Tuttavia, non esistono prove che colleghino il decesso ad operazioni militari ino ad attacchi delle forze armate russe. Ilè deceduto a Casteau, in Belgio, a causa di complicazioni mediche non correlate ad attività militari, come confermato da fonti ufficiali del governo.Per chi ha fretta:Ilè deceduto il 25 novembre 2024 per complicazioni mediche non legate ad attività operative.Non ci sono prove che colleghino il decesso a operazioni militari ino ad attacchi delle forze armate russe.Le Forze Armate Canadesi hanno chiarito che la morte è avvenuta per cause naturali, smentendo le affermazioni di un coinvolgimento in zone di conflitto.