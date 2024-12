361magazine.com - Femminicidio in provincia di Ascoli Piceno, 48 enne uccide la moglie a coltellate

Un uomo di 48 anni ha ucciso lanel sonno: un altro caso dinell’ascolanoUn uomo di 48 anni ha ucciso laper poi tentare il suicidio tagliandosi le vene con la stessa arma. Il fatto è accaduto nelle prime ore della mattinata di oggi a Ripaberarda (). Al momento del delitto anche i figli della coppia si trovavano in casa. La donna è deceduta a seguito delleinferte dal coniuge. L’uomo attualmente si trova ricoverato in ospedale.Sembra che i rapporti frae marito da tempo si fossero incrinati. Restano comunque da chiarire le cause che hanno scatenato l’ira dell’uomo, tanto da fargli compiere un gesto estremo. Sul delitto stanno indagando i carabinieri.La famiglia gestisce un’osteria al piano strada della stessa palazzina in cui è avvenuto l’omicidio.